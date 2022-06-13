هبوط بورصات الخليج للجلسة الثانية على التوالي.. و"دبي" في الصدارة

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.64% خاسرًا 89.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3287.10 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.18% خاسرًا 268.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12053.44 نقطة، يليه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.54% خاسرًا 199.33 نقطة ليغلق عند مستوى 12718.21 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.18% خاسرًا 268.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12053.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% خاسرًا 276.44 نقطة ليغلق عند مستوى 21461.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 209.7 مليون سهم بقيمة 8.8 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 5.93%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.79%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.43%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والسلع الرأسمالية بنسبة 3.43%، 3.43%، على التوالي، ثم قطاعات إنتاج الأغذية، والبنوك، والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.78%، 2.68%، 2.67%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.32%.

وقفز 13 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 1.63%، ثم سهم "باتم" بنسبة 1.32%، ثم سهم "شمس" بنسبة 0.93%، وتراجع 198 سهمًا على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.96%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.76%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 917.6 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.95% خاسرًا 17.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1852.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 71% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، بنسبة 1.64%، 1.62%، 1.6%، 0.41%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 27.75% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.22% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 5.88%، فيما ارتفع سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.12%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% خاسرًا 34.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7433.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسرًا 34.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8225.39 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.59% خاسرًا 34.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5812.06 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.4% خاسرًا 24.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6072.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 167.1 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.90%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.75%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.91%، ثم قطاعي المنافع والطاقة بنسبة 1.87%، 1.80%، على التوالي، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 1.04%، 1.01%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.27%، 0.22%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.54% خاسرًا 199.33 نقطة ليغلق عند مستوى 12718.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.7 مليون سهم بقيمة 675.2 مليون ريال عبر تنفيذ 22.2 ألف صفقة، وتراجع 41 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.63%، يليه قطاعي النقل والعقارات بنسبة 1.21%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.23%.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.64% خاسرًا 89.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3287.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.6 مليون سهم محققة ما قيمته 341.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 6446 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 4.39%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.79%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 12.76%.

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.77%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.85%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 7.14%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.82%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14 مليون ورقة بقيمة 77.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.783% خاسرًا 170.78 نقطة ليغلق عند مستوى 9407.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.903 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 228.6 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11 ألف صفقة.

وانخفضت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 3.08%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 3.02%، ثم قطاعي المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 2.4%، 2.33%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.44%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 8.24%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 0.8%، وتراجع 46 سهمًا على رأسها سهم " شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 9.43%، ثم سهم "شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات" بنسبة 6.37%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 5.73%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 331.8 مليون درهم.