اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. فتح باب التظلمات غدا لمدة 15 يوما

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:00 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. فتح باب التظلمات غدا لمدة 15 يوما اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022.. أعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من غدا الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجارى ولمدة خمسة عشر يوما متصلة بما فيها الجمعة والسبت بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور من التزاحم .

وأشار إلى أنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب علما بأن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها يقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام ايصال بها على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها (اسم / عدد المواد) التي يرغب التظلم من نتيجتها مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع ويتم تحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة من قبل الإدارة التعليمية أثناء دفع الرسوم.

واعتمداللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71,45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين (82470) طالب وعدد الناجحين ( 58928) طالبا، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح  87,80%  وبلغ عدد المتقدمين (41) طالبا وعدد الناجحين ( 36 ) طالبا، فيما تم إعتماد نتيجة الدور  الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو  2022 بنسبة نجاح (  78,6%  ) وتقدم للامتحان (5376)  طالب وحضر (5117)  طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح  78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان (14) طالبا وعدد الناجحين (11 طالبا).

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

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نتيجه شهاده الصف الثالث الاعدادى

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

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