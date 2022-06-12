نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. اعرف موعد تنسيق القبول بالثانوية العامة

فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن موعد تنسيق القبول بالثانوية العامة والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنه قبيل نهاية الأسبوع الجارى.

وأكدت مصادر من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن العمل على قدم وساق فى سبيل الوصول إلى التنسيق الذى سيتناسب والمجاميع الكاملة لمحافظة المنوفية، وحتى يكون هناك عدالة كاملة بين الطلاب.

كانت إدارة شبين الكوم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قد تصدرت المركز الأول بين إدارات المحافظة فى عدد الاوائل المتفوقين، لتحصد 7 مراكز من بين 24 مركزا من الأوائل على مستوى محافظة المنوفية.

فيما تلى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مركز منوف بالحصول على 4 أربعة مراكز للمتفوقات بين إدارات المحافظة، ولتحصد المركز الثالث كلا من إدارة قويسنا بثلاثة أوائل وإدارة أشمون بثلاثة أوائل وإدارة تلا بثلاثة من الأوائل ، بينما جائت إدارة الشهداء فى المركز الرابع بأثنين من الأوائل وجائت الباجور وبركة السبع فى المركز الخامس برصيد واحد لكل مركز .

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالب وعدد الناجحين 58928 طالب.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.