موسكو: أوكرانيا تضرب المدنيين عمدا فهل نسمع كلمة إدانة؟

كتب أحمد عرفة

أعرب دميترى بوليانسكى، النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة عن استيائه من عدم رد فعل وسائل الإعلام الغربية على قصف كييف مستشفى فيشنفسكى للولادة فى دونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة: أين رد فعل وسائل الإعلام الغربية؟ كل هؤلاء الذين صرخوا على "بى بى سي" و"رويترز" و"فرانس برس" وغيرهم حول الهجوم على مستشفى الولادة فى ماريوبول الذى استخدمه النازيون الأوكرانيون موقعا لإطلاق النار؟.

وأوضح النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة عن أن أوكرانيا تضرب المدنيين عمدا، فهل نسمع كلمة إدانة؟.