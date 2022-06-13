ملاعب وغرف هوايات ودور عبادة بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي - سليم علي

يرصد فيديو التطوير والتحديث في مراكز الإصلاح خلف الاسوار ، حيث استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عدد من ممثلى وزارتى "الداخلية – الخدمات التصحيحية" المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بدولة جنوب أفريقيا .. حيث تفقدوا خلال الزيارة مبنى الزيارة والإستقبال الخارجى لأهالى النزلاء ومبنى القيادة المركزية والمركز الطبى والعيادات الخارجية.

كما تم المرور على مركز إصلاح وتأهيل (نساء) وشملت الزيارة (مبنى التأهيل الفنى والتعليم المهنى والذى يضم "فصول تعليمية – الهوايات والرسم – التدبير المنزلى – المشغولات اليدوية ).

كما تم خلال الزيارة تفقد عدد من مرافق المركز أبرزها (الصوب الزراعية – الإنتاج الداجنى والحيوانى والمجزر الآلى – مصنعى العلف والأثاث الخشبى – معرض المنتج النهائى للأثاث الخشبى- أماكن الشعائر الدينية ) ، وتم الإطلاع على جانب من الإمكانيات المتوفرة لتقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء.

يأتى ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية ، الصحية ، الإجتماعية ، التعليمية ، الدينية، الرياضية ، الثقافية ، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.

وفى سياقٍ متصل وإداركاً بأهمية الدور التكاملى والريادى لمصر لدى الأشقاء من الدول الأفريقية.. فقد إستقبل قطاع الخدمات الطبية وفد من وزارة الداخلية السودانية للإستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية والإضطلاع على أحدث الأساليب والمعدات والأجهزة الطبية.. حيث تفقد الوفد خلال الزيارة عدد من المراكز الطبية التابعة لوزارة الداخلية من بينها (مستشفى مدينة نصر – المجمع الطبى بالقاهرة الجديدة – أحد مراكز العلاج الطبيعى بمدينة السادس من أكتوبر).

يأتى ذلك إتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة.