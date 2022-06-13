محافظ المنوفية يشهد فعاليات الحفل الفني لفرقة الموسيقى العربية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، فعاليات الحفل الفني لفرقة الموسيقي العربية ( دار الأوبرا المصرية - فرقة عبد الحليم نويرة ) ، والذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم، وسط أجواء تعمها فرحة وبهجة المواطنين ، وذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 116 ، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، اللواء هيثم البوهي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية ، ومحمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديري المديريات الخدمية ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني ورؤساء النقابات والصحفيين والإعلاميين ، وجمع غفير من أهالي المحافظة .

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ مصيلحي عبد الوهاب ، ثم عرض فقرة دراما تاريخية عن " ذكرى حادثة دنشواى " تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المنوفي ضد بطش الإحتلال الإنجليزي ، هذا وقد إفتتحا المحافظ ورئيس جامعة المنوفية معرض الفنون التشكيلية للطفل بقصر ثقافة شبين الكوم ، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى اللوحات المعروضة وروعة تصميمها .

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة لقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية الوفي بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

هذا وقد تضمن الحفل باقة مختارة من الفقرات الغنائية ومن أشهر مؤلفات زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين قدمتها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية ، وأختتم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية .



احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي



احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي



احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي