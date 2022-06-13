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محافظ المنوفية يشهد فعاليات الحفل الفني لفرقة الموسيقى العربية.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:02 م
محافظ المنوفية يشهد فعاليات الحفل الفني لفرقة الموسيقى العربية.. صور صورة من الحفل
المنوفية - محمود شاكر

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شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، فعاليات الحفل الفني لفرقة الموسيقي العربية ( دار الأوبرا المصرية  -  فرقة عبد الحليم نويرة ) ، والذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم، وسط أجواء تعمها فرحة وبهجة المواطنين ، وذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 116 ، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، اللواء هيثم البوهي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية ، ومحمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديري المديريات الخدمية ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني ورؤساء النقابات والصحفيين والإعلاميين ، وجمع غفير من أهالي المحافظة .

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ مصيلحي عبد الوهاب ، ثم عرض فقرة دراما تاريخية عن " ذكرى حادثة دنشواى " تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المنوفي ضد بطش الإحتلال الإنجليزي ، هذا وقد إفتتحا المحافظ ورئيس جامعة المنوفية معرض الفنون التشكيلية للطفل بقصر ثقافة شبين الكوم ، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى اللوحات المعروضة وروعة تصميمها .

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة لقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية الوفي بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

هذا وقد تضمن الحفل باقة مختارة من الفقرات الغنائية ومن أشهر مؤلفات زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين قدمتها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية ، وأختتم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية .

 

احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي (1)
احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي 

 

احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي (2)
احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي

 

 

احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي (4)
احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي 

 

احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي (5)
احتفالات محافظة المنوفية بالعيد القومي 

 

 


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