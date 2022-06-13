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محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 246 درجة

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:27 م
محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 246 درجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
كتب - شريف الديب

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إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 بمجموع 246 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام .
 
كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجه ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجه .
 
وقال "مختار":  كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم .
 
كما قال "المحافظ" إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا. 
 
ومن جانبه أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 102 الف و 865 طالب وطالبة بنسبة 86.3% ، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصل بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي.
 

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