محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ونسب الإنجاز، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع بمدينة برج العرب لتطوير مركز برج العرب و3 قرى أم و46 قرية تابع، بتكلفة 3 مليار جنيه، ويستفاد منها 130 ألف نسمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وخلال الجولة؛ تفقد المحافظ أعمال تنفيذ مشروعات البنية التحية والمرافق والخدمات ونسب إنجازها، حيث تم تفقد مجمع خدمات برج العرب، ومركز التأهيل، ورافع مياه الشرب، ورافع صرف صحي 2، ووحدة صحة برج العرب، وغيرها من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقدم المحافظ ، الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن الجميع يعمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال في وقتها المحدد. والإسراع في معدلات الإنجاز للانتهاء من جميع المشروعات في الموعد المحدد الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجدد المحافظ الشكر باسمه وباسم مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه المبادرة ورعايته الكاملة لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا البسطاء في تلك القرى.

من جانبها؛ أكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أن جميع الجهات والأجهزة التنفيذية القائمة على المبادرة تعمل في تناغم وبكل جهد للإسراع في معدلات الإنجاز، لإيصال جميع الخدمات المخطط بالمبادرة والجاري تنفيذها بأعلى جودة للخدمة إلى أهالينا البسطاء.



محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (1)



محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (2)



محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (3)



محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (4)



محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (5)