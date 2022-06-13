اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 10:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لحظة تسلم دوقة كورنوال لوسام الرباط فى حضور الملكة إليزابيث الثانية.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:52 م
لحظة تسلم دوقة كورنوال لوسام الرباط فى حضور الملكة إليزابيث الثانية.. صور دوقة كورنوال سيدة ملكية
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصت الصفحة الرسمية للعائلة البريطانية الملكية، على توثيق لحظات موكب اليوم الذى حضرته الملكة اليزابيث الثانية، لتسليم دوقة كورنوال، وسام الرباط، لتصبح الدوقة سيدة ملكية بشكل رسمي اليوم، فى الاحتفالات التى شهدتها قلعة وندسور للمرة الأولي منذ ثلاث سنوات.

عادة ما يقام يوم الرباط في شهر يونيو من كل عام ويحضره فرسان وسام الرباط ، وهو أقدم وسام الفروسية البريطاني.
 

وشوهد الأمير هاري وهو يرتدي يستمتع بعطلة نهاية هذا الأسبوع بينما كان يلعب لعبة البولو تحت أشعة الشمس في كاليفورنيا، بعد أسبوع تقريبًا من عودته من احتفالات الملكة باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لعب دوق ساسكس، 37 عامًا، مع فريق لوس بادريس التابع لصديقه ناتشو فيجيراس في نادي كانشا ​​دي إستريلا للبولو في سانتا باربرا يوم الجمعة، فيما كانت المرة الأولى التي شوهد فيها في الخارج منذ عودته إلى لوس أنجلوس في 5 يونيو.

كواليس تسلم دوقة كونوال لوسام الرباط
كواليس تسلم دوقة كونوال لوسام الرباط
دوقة كورنوال سيدة ملكية
دوقة كورنوال سيدة ملكية
دوقة كورونال
دوقة كورونال

 


دوقة كورنوال

الملكة اليزابيث

اخبار الملكة اليزابيث

العائلة الملكية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة