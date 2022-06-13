لحظة تسلم دوقة كورنوال لوسام الرباط فى حضور الملكة إليزابيث الثانية.. صور

كتب آسر أحمد

حرصت الصفحة الرسمية للعائلة البريطانية الملكية، على توثيق لحظات موكب اليوم الذى حضرته الملكة اليزابيث الثانية، لتسليم دوقة كورنوال، وسام الرباط، لتصبح الدوقة سيدة ملكية بشكل رسمي اليوم، فى الاحتفالات التى شهدتها قلعة وندسور للمرة الأولي منذ ثلاث سنوات.

عادة ما يقام يوم الرباط في شهر يونيو من كل عام ويحضره فرسان وسام الرباط ، وهو أقدم وسام الفروسية البريطاني.

وشوهد الأمير هاري وهو يرتدي يستمتع بعطلة نهاية هذا الأسبوع بينما كان يلعب لعبة البولو تحت أشعة الشمس في كاليفورنيا، بعد أسبوع تقريبًا من عودته من احتفالات الملكة باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لعب دوق ساسكس، 37 عامًا، مع فريق لوس بادريس التابع لصديقه ناتشو فيجيراس في نادي كانشا ​​دي إستريلا للبولو في سانتا باربرا يوم الجمعة، فيما كانت المرة الأولى التي شوهد فيها في الخارج منذ عودته إلى لوس أنجلوس في 5 يونيو.



كواليس تسلم دوقة كونوال لوسام الرباط



دوقة كورنوال سيدة ملكية