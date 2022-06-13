ضبط عاطل بحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار بجرجا جنوب سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل يقيم بدائرة مركز جرجا بترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش متخذا من دائرة مركز جرجا مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا من ضبط المدعو محمود ف م ع 30 سنة عاطل ويقيم دائرة قسم جرجا بالإتجار فـي المواد المخدرة.

جاءت عملية الضبط عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم أثناء قيادته السيارة " أجرة بيجو " دائرة المركز وبحوزته " 18 " طربة لمخدر الحشيش يزنوا حوالي " 1800 " جرام و هاتف محمول ومبلغ " 350 " جنيهاً.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.