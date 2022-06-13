صحف ألمانية: المستشار يخطط لزيارة كييف رفقة رئيس فرنسا ودراجى

يخطط المستشار الألمانى أولاف شولتز للقيام برحلة إلى كييف قبل قمة مجموعة السبع فى نهاية يونيو، ووفقًا لصحيفة بيلد فإن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى سيرافقان المستشار الألمانى فى زيارته نقلاً عن دوائر الحكومة الفرنسية والأوكرانية.

ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية على التقرير فى المساء ، ومن قصر الإليزيه فى باريس قيل فقط: " نحن لا نؤكد هذه المعلومة".

وسافر العديد من رؤساء الدول والحكومات إلى أوكرانيا منذ بداية التحرك الروسى تجاه اوكرانيا فى نهاية فبراير، وفى عطلة نهاية الأسبوع ، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية للمرة الثانية، حيث تحدثت إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال شولز مؤخرًا إنه لن يسافر إلى كييف إلا إذا كانت هناك أشياء محددة للمناقشة، بينما قال قصر الإليزيه يوم الجمعة أن ماكرون متاح لزيارة أوكرانيا ، لكن لا توجد خطط وتواريخ محددة للسفر حتى الآن.

يمكن أن تتم مثل هذه الرحلة قبل قمة الاتحاد الأوروبى ، ولكن أيضا بعد قمة الاتحاد الأوروبى، و لم يكن هناك حديث عن زيارة مشتركة مع شولز أو دراجي.

وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكى ، حققت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحات فى جنوب شرق البلاد. وقال زيلينسكى فى رسالته المصورة المسائية مساء السبت إنهم صدوا الروس فى منطقة تشيرسون.

ودعا زعيم الحزب والمجموعة البرلمانية من الديمقراطيين المسيحيين الأوروبيين ، مانفريد ويبر (CSU) ، الدول الأعضاء إلى تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى .

وقال ويبر لصحف مجموعة فونك الإعلامية (طبعة الاثنين): إنها بحاجة إلى رسالة بلا أبواب خلفية مفادها أن أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، كلمات التشجيع لا تكفى ، الحقائق القوية ضرورية".

خلال زيارة إلى كييف يوم السبت ، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مفوضية الاتحاد الأوروبى ستقرر بحلول نهاية الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستوصى الدول الأعضاء بمنح أوكرانيا وضع المرشح.

فى بداية شهر مارس، بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب العدوانية الروسية ، قدمت أوكرانيا طلبًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

إذا أوصت بروكسل بوضع مرشح لأوكرانيا للدول الأعضاء الـ 27 ، وفى حالة موافقة جميع الدول ، يمكن أن تبدأ مفاوضات الانضمام الفعلية ، والتى قد تستغرق سنوات أو حتى عقودًا، وستعقد قمة الاتحاد الأوروبى فى الفترة من 23 إلى 24 يونيو ، والتى ستتناول أيضا أوكرانيا.