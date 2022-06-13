دعوة من السيدة الأولى فى كوريا الجنوبية للتخلى عن تناول لحوم الكلاب

وكالات الأنباء

دعت كيم كون هى زوجة الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك يول إلى التخلى عن تناول لحوم الكلاب، قائلة إن كوريا الجنوبية من بين الدول الكبيرة اقتصاديا التى يسمح فيها بذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقالت كيم فى لقاء صحفى أجرته معها صحيفة سيئول اليومية "أتطلع الى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون".

وأضافت "أعتقد بأن الثقافة العالمية لا بد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة. وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، ولحوم الكلاب غير مفيدة للصحة. إن تربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا".

وأكدت على أن "رفض تناول لحوم الكلاب في نهاية المطاف، يعني التعبير عن احترام البشر للحيوانات الصديقة للإنسان وقيمة الحياة".

وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت زوجة الرئيس الكوري الجنوبي: "أعتقد بأنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتحويل نوع عملها على سبيل المثال".

وأجري أول لقاء صحفي مع كيم حول موضوع حماية حقوق الحيوانات.

ومن المعروف عن كيم بأنها من محبي الحيوانات، حيث تربي 4 كلاب و3 قطط وظلت تدعم منظمات لإنقاذ الحيوانات المهجورة منذ فترة طويلة.