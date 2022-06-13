اليوم السابع
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حبس شخصين يمارسان أعمالا منافية للآداب فى الزيتون

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:46 م
حبس شخصين يمارسان أعمالا منافية للآداب فى الزيتون كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأداب .
 
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين لارتكابهما أعمالا منافية للآداب داخل عقار مهجور فى منطقة الزيتون، بعدما ضبطهما الأهالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
البدايه بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالى يفيد ضبط شخصين يمارسان الأعمال المنافية للآداب فى عقار مهجور فى منطقة الزيتون، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين مسن والآخر عامل، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.
 
 

 


الزيتون

أخبار الحوادث

سوء سلوك

الاداب



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