حبس شخصين يمارسان أعمالا منافية للآداب فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأداب .

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين لارتكابهما أعمالا منافية للآداب داخل عقار مهجور فى منطقة الزيتون، بعدما ضبطهما الأهالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البدايه بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالى يفيد ضبط شخصين يمارسان الأعمال المنافية للآداب فى عقار مهجور فى منطقة الزيتون، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين مسن والآخر عامل، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.