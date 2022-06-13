اليوم السابع
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تنفيذ مشروعات مرافق بـ5 قرى بالغربية ضمن حياة كريمة بـ264.2 مليون جنيه

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:00 ص
تنفيذ مشروعات مرافق بـ5 قرى بالغربية ضمن حياة كريمة بـ264.2 مليون جنيه مشروعات حياة كريمة
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تنفيذ عشرات المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 18 مليار جنيه، لا سيما في العديد من القرى المصرية في وجه بحرى والصعيد لتوفير الخدمات لنحو 60 مليون مواطن.

كشف المهندس نشأت مرسى ، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ل" اليوم السابع" انه جار تنفيذ ‏مشروع الصرف الصحي بقرية كفر نواي بمركز زفتى ، بجانب عدد من قرى المركز وهى كفر شاهين وسنبو الكبرى و دمنهور الوحش ، ومشروعات عزب البحيري وحسام عبد الغفار ومنشية الصباحى والصعيدي و الشهاوي وسمير ذو الفقار والخشاب.

أضاف أنه سيتم الانتهاء من كافة المشروعات بنهاية الشهر الجارى ، لافتا انه تم مد العمل في العديد من المشروعات وذلك بتكلفة تصل لنحو 264.2 مليون جنيه.

 وتشمل مبادرة حياة كريمة مشروعات بتكاليف نحو 900 مليار جنيه ؛لخدمة نحو 60 مليون مواطن وفق ما أعلنته الحكومة.


القابضة للتشييد والتعمير

قطاع الاعمال العام

الاسمنت المسلح

نشأت مرسى

حياة كريمة



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