وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت.. صور

الغربية ــ مصطفى عادل

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شركة طنطا للكتان والزيوت، رافقهما خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

تفقد الوزير والمحافظ مصانع الشركة ومراحل تصنيع المنتجات التي تتنوع بين الكتان والأخشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة البويات، موجهاً التحية للعاملين بالشركة.

كما تم استعراض نشأة وتاريخ المصنع الذي يعد أول مصنع للكتان في مصر منذ عام 1954، وعملية زراعة الكتان والمساحات المزروعة بالتعاقد مع المزارعين، بالإضافة إلى مراحل تصنيع مختلف المنتجات.

وأشار الوزير إلى ريادة مصر في صناعة النسيج منذ آلاف السنين باستخدام الكتان، والجهود المبذولة للنهوض بهذه الصناعة في الشركات التابعة، مع اختيار علامة تجارية للمنتجات " نيت nit" مستوحاة مِنْ اسم آلهة النسيج في الحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن مصنع طنطا للكتان أنشئ عام 1954 وخضع للتأميم عام 1961 لينضم بذلك لمصانع القطاع العام ويضم مجموعة من المصانع منها (مصنع خشب لإنتاج الخشب الحبيبي، مصنع لوريا ، مصنع كتان، مصنعين دوباره بنوعيها سميكة ورفيعة ومعصرة زيت لإنتاج الزيت الحار).



وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت (1)



وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت (2)



وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت (3)