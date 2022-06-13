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تفاصيل جلسة استئناف حسن مالك على حكم حبسه فى المحكمة الاقتصادية.. فيديو

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:58 م
تفاصيل جلسة استئناف حسن مالك على حكم حبسه فى المحكمة الاقتصادية.. فيديو المحكمة الاقتصادية بالقاهرة- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لتفاصيل جلسة الحكم في استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين، وكانت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بمعاقبة حسن مالك ونجله حمزة والقيادى عبد الرحمن سعودى و4 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، وبراءة 14 متهما.
 
 
كما قررت بوضع حسن مالك و9 متهمين آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى قضية "الإضرار بالاقتصاد بالقومى"، على قوائم الإرهاب، كما قررت المحكمة وضع الـ10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
 
ومن خلال التحقيقات تيبن قيام المتهمين بإثارة الشائعات وتشويه صورة الوطن، كما كشفت التحقيقات كيفية قيام المتهمين بتهريب العملات الأجنبية للخارج والعمل على عدم استقرار سعر الصرف، ونشر الشائعات لخلق مناخ تشاؤمي بين المواطنين.

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