تحقيقات الكونجرس تتهم ترامب باستغلال مانحيه.. ونائب: مولوا "الكذبة الكبرى"‏

قالت لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أعمال اقتحام الكونجرس خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين إن حملة ترامب استغلت مانحيها لجمع ملايين الدولارات من مزاعم التزوير فى الانتخابات التى يعلم المسؤولون أنها خاطئة.
وفقا لنيويورك تايمز، قال النائب زوى لوفجرين (ديمقراطى من كاليفورنيا) فى بيان ختامى فى جلسة اليوم: "خلال تحقيق اللجنة وجدنا أدلة على أن حملة ترامب ووكلائها ضللوا الناخبين بشأن أين ستذهب أموالهم وما الذى سيستخدمون من أجله، أنه لم يكن هناك فقط الكذبة الكبرى، بل كانت هناك عملية كبيرة."
فى مقطع فيديو مسجل مسبقًا، أوضحت كبيرة مستشارى التحقيق أماندا ويك كيف أرسلت الحملة ملايين رسائل البريد الإلكترونى لجمع التبرعات إلى المؤيدين بين يوم الانتخابات 2020 و6 يناير 2021، يوم أعمال الشغب، وحثت رسائل البريد الإلكترونى المانحين على التبرع بالمال "للرد" و"التصعيد" ردًا على "الغوغاء اليساريين" والديمقراطيين الذين يقوضون الانتخابات.
فى المجمل، جمع ترامب وحلفاؤه 250 مليون دولار من هذه الجهود، كما قالت ويك، بما فى ذلك 100 مليون دولار فى الأسبوع الذى تلا الانتخابات.
وبينما قال بعض حلفاء ترامب علنًا إنهم سيواصلون الطعن فى النتائج، شهد العديد من مساعدى الحملة أمام اللجنة بأنهم أبلغوا ترامب بشكل خاص أنه لا يوجد دليل على وجود احتيال واسع النطاق لدعم مزاعمه.
شهد اثنان من مساعدى ترامب السابقين - جارى كوبى وهانا ألريد - أمام اللجنة بأن ما يسمى بصندوق الدفاع عن الانتخابات الذى روجت له الحملة لم يكن موجودًا وكان مجرد تكتيك تسويقي.
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