تحقيقات الكونجرس تتهم ترامب باستغلال مانحيه.. ونائب: مولوا "الكذبة الكبرى"‏

كتبت: نهال أبو السعود

قالت لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أعمال اقتحام الكونجرس خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين ‏إن حملة ترامب استغلت مانحيها لجمع ملايين الدولارات من مزاعم التزوير فى الانتخابات التى يعلم ‏المسؤولون أنها خاطئة.‏

وفقا لنيويورك تايمز، قال النائب زوى لوفجرين (ديمقراطى من كاليفورنيا) فى بيان ختامى فى جلسة ‏اليوم: "خلال تحقيق اللجنة وجدنا أدلة على أن حملة ترامب ووكلائها ضللوا الناخبين بشأن أين ‏ستذهب أموالهم وما الذى سيستخدمون من أجله، أنه لم يكن هناك فقط الكذبة الكبرى، بل كانت ‏هناك عملية كبيرة."‏

فى مقطع فيديو مسجل مسبقًا، أوضحت كبيرة مستشارى التحقيق أماندا ويك كيف أرسلت الحملة ‏ملايين رسائل البريد الإلكترونى لجمع التبرعات إلى المؤيدين بين يوم الانتخابات 2020 و6 يناير 2021، ‏يوم أعمال الشغب، وحثت رسائل البريد الإلكترونى المانحين على التبرع بالمال "للرد" و"التصعيد" ردًا ‏على "الغوغاء اليساريين" والديمقراطيين الذين يقوضون الانتخابات.‏

فى المجمل، جمع ترامب وحلفاؤه 250 مليون دولار من هذه الجهود، كما قالت ويك، بما فى ذلك ‏‏100 مليون دولار فى الأسبوع الذى تلا الانتخابات.‏

وبينما قال بعض حلفاء ترامب علنًا إنهم سيواصلون الطعن فى النتائج، شهد العديد من مساعدى ‏الحملة أمام اللجنة بأنهم أبلغوا ترامب بشكل خاص أنه لا يوجد دليل على وجود احتيال واسع النطاق ‏لدعم مزاعمه.‏

شهد اثنان من مساعدى ترامب السابقين - جارى كوبى وهانا ألريد - أمام اللجنة بأن ما يسمى بصندوق ‏الدفاع عن الانتخابات الذى روجت له الحملة لم يكن موجودًا وكان مجرد تكتيك تسويقي.‏