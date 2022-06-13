تحرير محاضر وضبط أدوية "جدول" وأخرى مهربة فى منشآت طبية خاصة ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات، لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك،بعمل حملة على المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية مستوردة ومهربة "جدول مخدرات" داخل مركز طبي، ومركز آخر"غير مرخص" لتفتيت الحصوات، وأدوية خاصة بالمستشفيات "داخل عيادة لعلاج الأمراض الجلدية " وممنوع تداولها في السوق المصري ـ بالإضافة إلى رصد بعض المخالفات بمركز حضانات وبعض الملاحظات أثناء المرور على بعض المنشآت الطبية المرخصة ، حيث تم تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

شارك في الحملة : الدكتور أحمد عبد العظيم مديرالعلاج الحر ، أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور مصطفى محمود عبد الحميد، والدكتورة مريم علاء الدين والدكتورة نورهان طه من إدارة العلاج الحر ، محمود فوزي ، محمد سنوسي من فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.



ضبط أدوية جدول وأدوية مهربة (1)



ضبط أدوية جدول وأدوية مهربة (2)



ضبط أدوية جدول وأدوية مهربة (3)