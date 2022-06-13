اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة جنوب بنى سويف

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:54 م
مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة جنوب بنى سويف غرق - صورة أرشيفية
بنى سويف -هانى فتحى

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لقى طفل مصرعه غرقًا فى مياه ترعة بقرية منشآت السادات التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بغرق طفل بقرية منشآت السادات، في دائرة مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف بنى سويف الطفل "ياسين و م " 10 سنوات ، مقيم قرية منشآت السادات التابعة  لمركز الفشن، ، إلى مستشفى الفشن المركزى واقر طبيب قسم الاستقبال بوفاة الحالة

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.


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