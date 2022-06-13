ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا، لكن هناك سلالتين خطيرتين من الفيروس تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.