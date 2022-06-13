اليوم السابع
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بايدن يحث الكونجرس على التوصل لصفقة حول حمل السلاح.. وصحف: نجاحه محدود

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:01 م
بايدن يحث الكونجرس على التوصل لصفقة حول حمل السلاح.. وصحف: نجاحه محدود الرئيس الأمريكى - جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن، حث المشرعين الأمريكيين على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة بسرعة، حيث أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، عن إطار عمل محدود من الحزبين يوم الأحد، ردًا على عمليات إطلاق النار الجماعية الشهر الماضي.

 

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة المقترحة تمثل نجاحا متواضعا يقدم قيودًا مدروسة للأسلحة، مع تعزيز الجهود لتحسين برامج السلامة المدرسية والصحة العقلية.

 

واعتبرت الصحيفة أنه أقل بكثير من الخطوات الأكثر صرامة التي سعى إليها بايدن والعديد من الديمقراطيين ودعاة إصلاح قانون الأسلحة والمواطنين الأمريكيين. على سبيل المثال، لا يوجد اقتراح بحظر الأسلحة الهجومية ، كما أراد النشطاء ، أو زيادة السن المطلوب لشرائها من 18 إلى 21 عامًا.

 

ومع ذلك، إذا أدى الاتفاق إلى سن تشريع، فسيعكس تحولا عن سنوات من مذابح الأسلحة النارية التي لم يتمكن الكونجرس من الاستجابة لها سوى بالقليل من الجمود.

 

وفي بيان ، أقر بايدن بنقاط ضعف الصفقة لكنه رحب وحث على اتخاذ إجراء سريع. وقال: "إنه لا يفعل كل ما أعتقد أنه ضروري ، لكنه يعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح ، وسيكون أهم تشريع لسلامة السلاح يمرره الكونجرس منذ عقود".

 

وأضاف الرئيس: "لا مبرر للتأخير ولا سبب يمنعه من التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب. كل يوم يمر ، يُقتل المزيد من الأطفال في هذا البلد: فكلما وصل الأمر إلى مكتبي ، كلما أسرعت في التوقيع عليه ، وكلما أسرعنا في استخدام هذه الإجراءات لإنقاذ الأرواح ".

 

ويأمل القادة في دفع أي اتفاق إلى قانون بسرعة - يأملون هذا الشهر - قبل أن يتلاشى الزخم السياسي الذي أحدثته عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في بوفالو ، ونيويورك ، ويوفالدي ، تكساس.

 

 

 


حمل السلاح

الولايات المتحدة

عمليات اطلاق النار فى أمريكا

بايدن

جو بايدن

نيويورك تايمز



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