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اليوم.. الاتحاد الأفريقى يناقش مكافحة الفساد بالقارة في مؤتمر ببوتسوانا

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:05 ص
اليوم.. الاتحاد الأفريقى يناقش مكافحة الفساد بالقارة في مؤتمر ببوتسوانا المؤتمر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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يناقش الاتحاد الأفريقى مكافحة الفساد، فى مؤتمره اليوم الإثنين، المنعقد فى المركز الدولي للمؤتمرات بجابورون، عاصمة بوتسوانا ولمدة يومين، ويناقش أيضا تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
 
ووفقا لتقارير أفريقية، تبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة ترحيب من قبل بيجي سيرام، وزيرة مالية بوتسوانا ، يليها كلمة د.  الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا ، نائب الرئيس  مفوضية الاتحاد الأفريقي  ، ثم الكلمة الرئيسية التي تلقيها  أنطوانيت مونسيو سايح ، نائبة المدير العام ، لصندوق النقد الدولي .
 
وسيناقش المؤتمرالحوكمة الرشيدة لتحقيق فرص النمو في إفريقيا والتقدم نحو أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
 
ويشير المؤتمر إلي أن صانعي السياسة في المنطقة فرصة لاستعادة الزخم الذي توقف بسبب وباء كورونا ، بما في ذلك عن طريق رسم دروس من تجربتهم في إدارة أزمة COVID-19 لتعزيز أنظمة الحوكمة والنزاهة.  
 
ويمكن للقادة الأفارقة في القطاعين العام والخاص تعميق وتوسيع الزخم الإيجابي بشأن إصلاح الحوكمة ومكافحة الفساد الذي حققته العديد من البلدان في المنطقة في العقود التي سبقت الوباء .
 
 وسيوفر المؤتمر منصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي لتقديم مناهجهم للمشاركة مع الدول الأعضاء بشأن الحوكم ، وتبادل الأفكار المستمدة من الخبرة الواسعة التي تساهم في تنمية القدرات المؤسسية والنزاهة.  
 
كما ستتبادل مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي وجهات النظر بناءً على جهود كل مؤسسة لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة الحكم والفساد وقضايا في سياق الاستجابة لوباء COVID-19 وقبل ظهور جائحة COVID-19.
 
تشمل الأهداف المحددة للمؤتمر المساعدة في بناء توافق في الآراء بشأن الآثار الحرجة الكلية للحكم السيئ والفساد ، وإعادة تأكيد التزام الحكومات الأفريقية بإعطاء الأولوية لمكافحة الفساد وإصلاحات الحكم الرشيد ،وتحديد ركائز خطة العمل لتعزيز الحوكمة في أفريقيا ، بما في ذلك أثناء الأزمات مثل جائحة COVID-19 ، ومناقشة استراتيجية مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي.
 
 
 
 

الاتحاد الأفريقي

مفوضية الاتحاد الأفريقي

حول تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد

صندوق النقد الدولي

بوتسوانا



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