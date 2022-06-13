الكرملين: وزارة الدفاع تدرس دعم جمهورية دونيتسك الانفصالية بقوات إضافية

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميترى بيسكوف إحالة طلب دونيتسك بدعمها بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع، موضحا أن الهدف الرئيسى للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا هو حماية دونباس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الهدف الرئيسى للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا هو حماية جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من موسكو بالدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، تم إحالته إلى وزارة الدفاع الروسية.

وطالبت جمهورية دونيتسك روسيا بإرسال قوات إضافية إلى الجمهورية بعد التصعيد من الجانب الأوكرانى عبر استخدام أساليب محرمة دوليا، حيث استهدفت سوقا شعبيا أدى لمقتل عدد من المدنيين.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين إن دونيتسك تطلب من روسيا إرسال قوات حليفة إضافية بسبب القصف المتزايد عليها، موضحا أن كييف تخطت كل الحدود، واستخدمت أساليب محرمة دوليا فى قصفها الأخير لمدينة دونيتسك.