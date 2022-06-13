اليوم السابع
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برلمانى روسى: إمكانية نقل أسلحة نووية إلى كييف تدل على "اضطراب عقلى"

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:28 م
برلمانى روسى: إمكانية نقل أسلحة نووية إلى كييف تدل على "اضطراب عقلى" الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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وصف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" فلاديمير جباروف التصريحات البولندية المتعلقة بإمكانية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا بأنها تتجاوز الواقع وتدل على اضطرابات عقلية

وقال جباروف - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "هذه التصريحات تتجاوز الواقع وتمثل نوعا من الاضطراب العقلي، لأنه لا يحق لأي سياسي الإدلاء بمثل هذه التصريحات". 

وأضاف أن "هذه التصريحات تشبه تصريحات الشخص غير المتزن عقليا وتدل على أنه لا يفهم ما هي الأسلحة النووية في أوكرانيا، ومن الصعب شرح كيف يمكن لديبلوماسي سابق رفيع المستوى أن ينطق بمثل هذه الأقوال"، مؤكدا أن الغرب غض الطرف غير مرة عن الوفاء بالتزاماته.

وتابع البرلماني الروسي: "نحن الآن نتحدث عن الأمن الجماعي، وهو مهم بنفس القدر للجميع، ويجب أن يفهم العالم ماذا يعني وقع الأسلحة النووية في أيدي سياسيين غير مؤهلين".

يُذكر أن وزير الخارجية البولندي السابق، وزير الدفاع السابق، وعضو البرلمان الأوروبي حاليا، رادوسلاف سيكورسكي، قد صرح أمس الأحد بأن الغرب لديه الحق في تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية.

 


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