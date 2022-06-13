السلطات السورية تباشر إصلاح أضرار مطار دمشق الدولي لإعادته للعمل قريبا

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أعلن رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس –خلال زيارته لمطار دمشق الدولي– أن ورش العمل ستسرع من عمليات إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من المطار جراء العدوان الإسرائيلي الذي أصاب المهبط الرئيسي ومدرجًا آخر، إضافة إلى غرفة الأجهزة بالمطار السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الفرق الفنية باشرت العمل على إصلاح الأجزاء المتضررة من المطار بعد العدوان بساعات.

كانت شركات الطيران المتوجهة لسوريا قد حولت بعض رحلاتها إلى مطار حلب الدولي، مع تأمين نقل كل المسافرين من دمشق إلى مطار حلب وبالعكس مجانًا، فيما تمّ تعليق رحلات أخرى، وذلك تفاديًا لحدوث أي ارتباكات بمواعيد رحلات المسافرين، وتجنبًا لحدوث أي تأخير ريثما يتم الإعلان عن عودة الرحلات في مطار دمشق قريبًا.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد نفذت عدوانًا جويًا فجر يوم الجمعة الماضي من اتجاه الجولان المحتل، مستهدفًا بعض النقاط جنوب العاصمة السورية دمشق، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.