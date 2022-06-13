الرئيس السيسي: لدينا اكتفاء ذاتى من السلع ولا يوجد لدينا مشكلة

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتى فى مختلف السلع، موضحاً أنه تم الاكتفاء من عدد من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والخضروات والفاكهة والألبان والدواجن، وتابع: "القمح لسا شوية نتمنى خلال السنتين الجايين وضع مليون فدان إضافة على الرقعة المنزرعة الآن ما يعطينا ما يقرب من 3 ملايين طن يساعدونا على مواجهة الظروف".

وأضاف الرئيس السيسى، حوارا مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات، أن الاكتفاء الذاتى على الإطلاق أمر صعب، كون سلاسل التوريد وإحجام البعض فتح أسواقهم نظراً للظروف الراهنة وعدم وضوح الرؤية فيها، مشدداً على عدم وجود أية مشكلة فى توافر السلع.

من جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من زيت الطعام لـ5,7 شهر، وتابع:" اللتر حر بـ36 جنيها وفى التموين بـ21 جنيها".