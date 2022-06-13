اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 09:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:56 م
الرئيس السيسى: حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى حوارا مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية من الممكن أن تكون لها تأثير مباشر على الأسرة، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه، ولكن السؤال المهم لحد امتى؟".

 

وتابع الرئيس السيسى: "هل حتى نهاية العام هل نستطيع أن نجعل الأسعار مسيطر عليها بمبادرات أخرى".

 

وقال الرئيس السيسى: "القضية والسؤال المهم نستطيع أن نتعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام إن شاء الله".


الرئيس السيسى

مصر

الإعلاميين

الإنتاج الحيوانى

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة