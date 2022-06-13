اليوم السابع
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الرئيس السيسى: مصر بتتغير في كل المجالات

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:46 م
الرئيس السيسى: مصر بتتغير في كل المجالات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مسار التطوير العقارى في مصر كان عبارة عن قرى في الساحل الشمالى والبحر الأحمر، بينما الآن نجرى تغيير في كافة المجالات، وتابع: "قمنا بعمل شراكة من المطورين العقاريين، بحيث نوفر لهم الأرض من أجل بناء وحدات سكنية، ما أعطى قيمة للأرض ووفر الوحدات للمواطنين .. البلدى دى بتتغير في كل المجالات".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حوار مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان، والمجازر الألية بمدينة السادات، أن المواطن يريد مدينة يقيم بها وبها كافة الخدمات وليس مدينة للعيش ثلاث أو اربع شهور في العام.

 

 


الرئيس السيسى

اخبار مصر

الإنتاج الحيوانى المجازر بمدينة السادات



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