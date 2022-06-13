اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 03:41 م
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الجمعة.. يوم صحى مجانى جديد فى نادى المهندسين بالإسكندرية

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:12 م
الجمعة.. يوم صحى مجانى جديد فى نادى المهندسين بالإسكندرية صورة ارشيفية
الاسكندرية -جاكلين منير

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود، يوما صحيا مجانيا للمهندسين وذويهم، وذلك يوم الجمعة القادمة من الساعة 1 حتى 5 مساء بنادي المهندسين.

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه بعد نجاح اليوم الصحى وزيادة الإقبال عليه سيتم تكراره يوم الجمعة القادموأضاف إنه سيشمل كشف العظام، قياس الضغط،  قياس السكر، وذلك مجانا للمهندسين وأسرهم.


الاسكندرية

نقابة المهندسين

النقابات المهنية

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