نقابة المهندسين تنظم فعاليات اليوم الصحى المجانى فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية، برئاسة المهندس أحمد محمود، فعاليات اليوم الصحى المجانى، اليوم الجمعة، نظراً للإقبال الشديد من المهندسين وأسرهم على اليوم الصحي الماضى، وذلك بنادى المهندسين سابا باشا.

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى شهد إقبالا كبيرا من المهندسين وأسرهم ونظرا للإقبال الكبير تم تنظيم يوم صحى للمسجلين فى قائمة الانتظار لتغطية أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن إجمالى عدد المستفيدين من الخدمة الطبية اليوم 60 مهندسا ليصبح إجمالى المستفيدين على مدار اليومين 160 مهندسا، وشمل اليوم الصحى تخصصات كشف قلب، رسم قلب، قياس ضغط السكر، قياس الوظائف الحيوية، مؤكدا أن لجنة الرعاية الصحية فى خدمة المهندسين وسيتم إضافة تخصصات مختلفة تلبية لرغبة المهندسين.