اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأنفلونزا الموسمية تنتشر فى إسبانيا وارتفاع الحالات لـ791 إصابة

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:07 ص
الأنفلونزا الموسمية تنتشر فى إسبانيا وارتفاع الحالات لـ791 إصابة الانفلونزا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد إسبانيا فى الوقت الحالى انتشارا فى حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، التى وصلت إلى 791 حالة خلال أسبوع، ورغم أن الخبراء يؤكدون عدم وجود أسباب مباشرة لظهورها فى الربيع، فإنهم أشاروا إلى عدة عوامل، حسبما قالت صحيفة "بى ار نوتثاس" الإسبانية.

ويشير أحدث تقرير وبائي أسبوعي من معهد كارلوس الثالث إلى ارتفاع حالات الاصابة بالانفلونزا إلى  791 حالة  ، وفقًا لسلسلة من الدراسات الجينية التي أجريت في المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة.

وقالت الخبيرة ماريا أوردوباس ، رئيسة قسم علم الأوبئة في المديرية العامة للصحة العامة في مدريد ، لقناة لا سير الإسبانية  LA SER ، "باعتبارها أحد العوامل المشددة ، "التدابير غير الدوائية" المستخدمة منذ عام 2020 (مثل استخدام الكمامة أو مسافة الأمان) ، لأن "نتيجته المباشرة ، وكذلك انخفاض عدوى كورونا ، تتسبب أيضًا في تقليل فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى بطريقة ملائمة للغاية ، لذلك من الممكن أن بالتوقف عن الحصول على تلك التدابير ".

على الرغم من عدم وجود أفق يحدد نهاية موجة الأنفلونزا هذه ، يشير التقرير الوبائي الأسبوعي إلى انخفاض في الحالات في كل من المنازل والمستشفيات. الاستثناء الوحيد الذي يبدو أن نفس العدد من حالات الأطفال دون سن الخامسة مستمر على نفس المعدل.

ويرى الخبير إيدلفونسو هيرنانديز ، الأستاذ في جامعة ميجيل هيرنانديز ، أنه "مع الحرارة ينتقل الفيروس بشكل ابطأ" ، لذلك "من المحتمل أن تكون هذه بداية الهبوط" ، ولكن أنه "لن نتمكن من تحديد انخفاض حقيقي حتى يؤثر على جميع الفئات ، على الرغم من أنه على الأرجح بعد رؤية الانخفاض في مراكز الرعاية الأولية".

بالإضافة إلى الأنفلونزا الشائعة ، منذ بداية موسم 2021-2022 ، تم الإبلاغ عن 8 حالات تفشي للأنفلونزا من النوع A للمعهد (5 في أراجون و 3 في كاستيلا لامانشا) ، وجميع الحالات كانت  في دور رعاية المسنين، حيث  كان متوسط عمر المرضى المصابين 89 عامًا.

وأشارت عالمة الأوبئة ماريا أوردوباس إلى أن جميع الحالات تظهر حتى الآن "نفس صورة الإنفلونزا كما هو الحال دائمًا". تشمل الأعراض السعال والحمى والاحتقان والتعب أو التعرق البارد ليلاً. لذلك يؤكد الخبراء أنه ليس نوعًا مختلفًا ، لكن الجديد الوحيد فيما يتعلق بأنفلونزا الشتاء هو ظهورها المتأخر.

 ويحذر الخبراء ويصرون على أن الأهم هو الاستمرار في متابعة الحالات لمتابعة تطورها وتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

 


اسبانيا

الانفلونزا

اوروبا

فيروس الانفلونزا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

لأول مرة.. غينيا تسجل 6 بؤر لسلالة "إتش5إن1" من إنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:24 م

الزراعة العراقية تنفى تسجيل إصابات بسلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:03 م

بعد إصابة 80 طفلاً فى الهند .. كل ما هو جديد عن فيروس أنفلونزا الطماطم

الخميس، 02 يونيو 2022 11:00 ص

"قابل للشفاء من تلقاء نفسه".. أنفلونزا الطماطم × 5 معلومات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:00 ص

منظمة الصحة العالمية عن أنفلونزا الطماطم: مجرد التهابات جلدية ولا تشكل قلقا

السبت، 28 مايو 2022 11:22 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة