الأنبا بشارة جودة يترأس قداس عيد القديس أنطونيوس البدوانى

كتب ـ محمد الأحمدى

ذكرت صفحة مطرانية الاقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفل مساء أمس، بعيد القديس أنطونيوس البدواني، وذلك بكنيسته بالظاهر، بالقاهرة.

وكان فى استقباله الأب أنطونيوس ماهر الفرنسيسكانى، والشمامسة والمصلين، وتحدث الأنبا بشارة فى العظة حول أن القديسين هم الأيقونة الحية لتفاعل الإرادة البشرية مع عمل نعمة الروح القدس.

جدير بالذكر، أن الاحتفال شهد حضور عدد من الآباء الكهنة، والشمامسة الفرنسيسكان.