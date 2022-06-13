اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 03:41 م
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الأربعاء.. اللقاء الجماهيرى لعرض طلبات المواطنين بحى وسط الإسكندرية

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:09 م
الأربعاء.. اللقاء الجماهيرى لعرض طلبات المواطنين بحى وسط الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الاسكندرية- جاكلين منير

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أعلن  حى وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد عن عقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين، يوم الأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة 11 صباحا بقاعة الاجتماعات بالحى.

ويقوم المواطنون بتقديم شكواهم طوال أيام الأسبوع لإدارة خدمة المواطنين بالدور الأول، ويتم خلال هذا اللقاء الأسبوعى بحث وفحص الشكاوى بحضور رئيس الحى، وأصحاب الشكاوى وكافة الإدارات المعنية بالحى، ويتم وضع الحلول الناجزة والفورية.

ونوه الحى إلى أنه على جميع المواطنين التقدم بشكواهم مكتوبة لإدارة خدمة المواطنين بحى وسط من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا من الأحد للخميس.

 


الاسكندرية

حى وسط

لقاء الجماهير

طلبات المواطنين



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