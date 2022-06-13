الأربعاء.. اللقاء الجماهيرى لعرض طلبات المواطنين بحى وسط الإسكندرية

الاسكندرية- جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد عن عقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين، يوم الأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة 11 صباحا بقاعة الاجتماعات بالحى.

ويقوم المواطنون بتقديم شكواهم طوال أيام الأسبوع لإدارة خدمة المواطنين بالدور الأول، ويتم خلال هذا اللقاء الأسبوعى بحث وفحص الشكاوى بحضور رئيس الحى، وأصحاب الشكاوى وكافة الإدارات المعنية بالحى، ويتم وضع الحلول الناجزة والفورية.

ونوه الحى إلى أنه على جميع المواطنين التقدم بشكواهم مكتوبة لإدارة خدمة المواطنين بحى وسط من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا من الأحد للخميس.