اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:26 م
السيطرة على حريق بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور السيطرة على حريق بعقار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى وسط الإسكندرية، السيطرة على حريق مخلفات قمامة، بممر جانبي للعقار 7 شارع القلعة متفرع من شارع شكور محطة الرمل خلف مول مصر.

وأشار الحى فى بيان صادر اليوم، إلى أن العقار مكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية والعقار مشغول بالسكان، دون وقوع إصابات، وتم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.
 
وتم انتقال إدارة الأزمات والكوارث للموقع، وفقا لتوجيهات عزة سعد رئيس الحي، واستجابة للبلاغ الوارد من غرفة عمليات المحافظ.
 
 
السيطرة على حريق بعقار (1)
السيطرة على حريق بعقار (1)

السيطرة على حريق بعقار (2)
السيطرة على حريق بعقار (2)

السيطرة على حريق بعقار (3)
السيطرة على حريق بعقار (3)

السيطرة على حريق بعقار (4)
السيطرة على حريق بعقار (4)

السيطرة على حريق بعقار (5)
السيطرة على حريق بعقار (5)

السيطرة على حريق بعقار (6)
السيطرة على حريق بعقار (6)
 
 
 

 


الاسكندرية

حى وسط

حريق

احياء الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة