السيطرة على حريق بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات.. صور

وأشار الحى فى بيان صادر اليوم، إلى أن العقار مكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية والعقار مشغول بالسكان، دون وقوع إصابات، وتم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.

وتم انتقال إدارة الأزمات والكوارث للموقع، وفقا لتوجيهات عزة سعد رئيس الحي، واستجابة للبلاغ الوارد من غرفة عمليات المحافظ.