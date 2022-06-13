نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للاحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية. الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

غداً انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. السعودية تعلن رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكورونا أعلنت المملكة العربية السعودية رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكورونا. أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 999 جنيها لعيار 21 وترقب للفائدة الأمريكية شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13 يونيو 2022 تراجع بحوالي 4 جنيهات بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية والتي كانت سجلت 1871 دولار نهاية الأسبوع الماضي لتهبط إلي 1850 دولار في تداولات اليوم. وزير الزراعة: 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين، مشددا على أن مصر شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية نهضة واهتماما غير مسبوق لقطاع الزراعة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة إيمانا بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي. الرئيس السيسي: عملنا أقصى حاجة لضبط الأسعار ولتر البنزين وصل 40 جنيها بالخارج رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود منظمات المجتمع المدني، قائلا: "مرحبين بكل جهد ومحتاجين كل جهد لكل مصري مخلص وشريف من أجل بلد". رئيس أكاديمية البحث العلمى: مجمع الإنتاج الحيوانى يضاهى أحدث المجمعات العالمية أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الدولة المصرية تقدر العلم والعلماء ودورهم في بناء الإنسان والعمل نحو المعرفة، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات في تطوير البنية التحتية والقاعدة العلمية من خلال إنشاء الجامعات الجديدة، وصدور حزمة من القوانين المحفزة للبحث العلمي. تعليم الجيزة تحدد أماكن تقديم اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية 2022 حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالجيزة، أماكن اعتذارات المعلمين المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ غدا وتستمر حتي 16 يونيو الجارى. مسئول فلسطينى: الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية فى غزة 2023 توقع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية المهندس ناجي سرحان، الاثنين، الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية في قطاع غزة العام المقبل. صور الأقمار الصناعية: طقس حار بالقاهرة ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 34 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الصحة تناشد أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم من سن 12 عاما بلقاح كورونا: "يحمى" قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا متوفر للأطفال من سن 12 عاما فيما فوق وتابعت وزارة الصحة: "لقاح كورونا يحمى أطفالنا". التعليم: أسئلة الثانوية العامة تخاطب الفهم ومن المنهج وتقيس نواتج التعلم أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستخاطب الفهم ومن المنهج وستقيس نواتج التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية، لافتة إلى أنه على الطلاب التعامل مع الأسئلة بشكل محترف أى أن الطالب يفهم ويقرأ السؤال بعناية ودقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحة أن كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة وليس أكثر من إجابة ومن ثم يجب على الطالب التركيز بشكل جيد للوصول لهذه الإجابة. الصحة: 303 مستشفيات لتقييم حالات مرض السكر بمبادرة صحة الأم والجنين أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

نائب وزير الخارجية: كلمة للرئيس السيسي فى افتتاح منتدى أسوان 21 يونيو الجارى

كشف نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدى سندا لوزا، اليوم الاثنين، عن بعض التفاصيل الخاصة بالورش التي ستعقد خلال عقد منتدى أسوان 21 و 22 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن افتتاح المؤتمر سيكون بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالى ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقى، بالإضافة لكلمات عدد من الوزراء المشاركين في المنتدى.

القمر الأحدب يعانق قلب العقرب اليوم فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة