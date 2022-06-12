اليوم السابع
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وزير الإسكان يعقد اجتماعا بجهاز مدينة العلمين لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة

الأحد، 12 يونيو 2022 12:36 م
وزير الإسكان يعقد اجتماعا بجهاز مدينة العلمين لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة الإسكان
كتب أحمد حسن

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الجزار يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ.. وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.. والعمل على مدار الساعة

 
فى مستهل زيارته للمدينة، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
 
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال المرافق والطرق وغيرها بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.

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