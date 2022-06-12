اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقيبة التمريض تكرم المتقاعدين ومن بلغوا المعاش في بورسعيد.. صور

الأحد، 12 يونيو 2022 11:23 ص
نقيبة التمريض تكرم المتقاعدين ومن بلغوا المعاش في بورسعيد.. صور نقيبة التمريض تكرم المتقاعدين والمعاش في بورسعيد
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع النقابة الفرعية في بورسعيد، حفلاً لأعضاء هيئة التمريض المتقاعدين والذين بلغوا سن المعاش لتسليمهم كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش الشهرى من النقابة وتجديد كارنيه النقابة مجانا وتسليمهم شهادة تقدير تقديرًا لمجهوداتهم اثناء تأديه خدمتهم فى مهنه التمريض.
 
نظم الاحتفالية عبده رفعت وكيل أول النقابة العامة للتمريض وأمين صندوق النقابة الفرعية ببورسعيد، بالتعاون مع سيد مسعد من مجلس النقابة الفرعية وعدداً من موظفى النقابة العامة، والذين أولو اهتمامًا كبيرا بتنظيم حفلاً لتكريم المتقاعدين والحرص على جمعهم فى يوم اطلق عليه يوم رد الجميل وعدم الاكتفاء بتسليم كل فرد متقاعد كارت الفيزا من مقر النقابة، حيث أقيم الحفل بحضور نحو 400 عضو بمشاركة أسرهم.
 
وحرصت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والتى أبدت سعادتها لحضور الاحتفالية وتسليم المتقاعدين شهادات تقدير لجهودهم خلال سنوات العمل لخدمة المريض المصرى، لافته إلى أن ذلك التكريم هو الأول من نوعه فى تاريخ نقابة التمريض.
 
IMG-20220612-WA0000
 

 

IMG-20220612-WA0002
 

 

IMG-20220612-WA0003
 

 

IMG-20220612-WA0004
 

 

IMG-20220612-WA0005
 

 

IMG-20220612-WA0006
 

 

 


نقابة التمريض

نقيب التمريض

تمريض بورسعيد

كوثر محمود



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة