نقيب التمريض: الدراما والمسرح لهما دور كبير فى إبراز الجهود العظيمة للتمريض

كتبت آية دعبس

شارك مجلس النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، وعبده رفعت وكيل أول نقابة التمريض، وعدد من النقباء الفرعيين، مساء أمس، فى افتتاح العرض المسرحي الجديد "101 عزل"، والذى يتناول بطولات الجيش الأبيض ومنهم التمريض، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا التى عصفت بالعالم على مدار العاميين والنصف الماضيين.

وأبدت نقيب التمريض سعادتها بالمشاركة فى حضور العرض المسرحى، لافته إلى أن الدراما والمسرح، لهما درواً كبيراً فى تحسين الصورة الذهنية وإبراز الجهود العظيمة التى يقوم بها أطقم التمريض فى كافة المنشأت الصحية.

وفى نهاية العرض، تلقت الدكتور كوثر محمود تكريماً من البيت الفنى للمسرح، بصفتها نقيباً للتمريض، تقديراً لجهود التمريض، وشكر وعرفان لدور جيش مصر الأبيض.

ومن جانبه قال الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، ان العرض هو اول انتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة الى فرقة، العرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء و التمريض و فرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، و كيف نجو بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

يذكر أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، افتتح، أمس الخميس، العرض المسرحي الجديد " 101 عزل"، من إنتاج فرقة مسرح التجوال بالبيت الفني للمسرح ، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة .

"101 عزل " من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب ،أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية و ألحان أحمد نبيل، مكياج اسلام عباس، إخراج محمد درويش.