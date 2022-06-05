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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 .. تعرف على التفاصيل

الأحد، 05 يونيو 2022 12:15 م
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 .. تعرف على التفاصيل امتحانات - صورة أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه لم يتم الانتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، وانه مازالت اعمال رصد الدرجات مستمرة.

وكشفت المديرية أنه فور الانتهاء منها سيتم اعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المديرية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالامتحانات، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للترم الثانى، عقب اعتمادها من محافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

 

 

 


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