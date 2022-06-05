نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.. استمرار أعمال التصحيح والإعلان الخميس

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه لم يتم الانتهاء من أعمال كنترول الإعدادية، مضيفا أنه مازالت أعمال التصحيح داخل الكنترول، موضحا أنه سيعقبها رصد لدرجات جميع المواد، وفور الانتهاء منها سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة المتوقع لها يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 ، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.