اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.. استمرار أعمال التصحيح والإعلان الخميس

الأحد، 05 يونيو 2022 02:08 م
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.. استمرار أعمال التصحيح والإعلان الخميس محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه لم يتم الانتهاء من أعمال كنترول الإعدادية، مضيفا أنه مازالت أعمال التصحيح داخل الكنترول، موضحا أنه سيعقبها رصد لدرجات جميع المواد، وفور الانتهاء منها سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة المتوقع لها يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

 

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 ، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 


نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الفيوم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية


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