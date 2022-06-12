منظمة الأغذية والزراعة: مصر بالمركز الخامس عالميا فى إنتاج الطماطم لعام 2020

كتب خالد إبراهيم

أظهرت إحصائية لقاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن إنتاج الطماطم فى العالم خلال العام 2020 بلغ 186.6 مليون طن، منهم 62.6% من آسيا فقط، والباقى موزع على دول العالم، حيث دخلت مصر، ضمن أكثر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العام 2020.



فاو على تويتر

وأعلن الحساب الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" على موقع "تويتر"، أن مصر تأتى في المركز الخامس في إنتاج الطماطم، بعد كل من الصين، والهند وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي بعدهم كل من إيطاليا وايران وأسبانيا والمكسيك والبرازيل.

وعلى جانب آخر، كان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الأخبار المغلوطة.