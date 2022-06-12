اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مقاعد متنقلة يمكن تحويلها لصالونات.. شاهد قطار الملك فاروق من الداخل بعد تجديده

الأحد، 12 يونيو 2022 02:09 م
مقاعد متنقلة يمكن تحويلها لصالونات.. شاهد قطار الملك فاروق من الداخل بعد تجديده القطار الملكى من الداخل
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" صورا لقطار الملك فاروق من الداخل بعد تجديده، حيث انتهت هيئة السكة الحديد من ترميم القطار الملكي، وإعادته إلى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي، كما قامت الهيئة بتسيير القطار إلى الإسكندرية عبر خط القاهرة / الإسكندرية للسكك الحديدية لوضعه فى متحف المنتزه بالإسكندرية. 
 
وتعود قصة القطار الملكى إلى منتصف القرن الماضي، حيث تم البدء في تصنعيه، ووقع الاختيار على شركة فيات الإيطالية لتصنيع القطار الملكى الذى أطلق عليه الديزل السريع.
 
ويتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا، ومزود بمقاعد مريحة متنقلة، يمكن تحويلها إلى صالونات صغيرة، والقطار به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق، كما يوجد مطبخ بالقطار.
 
وصممت أنظمة الإنارة بالقطار بواسطة أضواء الفلورسنت، ووضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط كما يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل، وبعد وصول القطار إلى الإسكندرية تم وضعه في متحف المنتزه التاريخى.
 
القطار الملكى من الداخل
القطار الملكى من الداخل

القطار الملكى
القطار الملكى

قطار الملك فاروق من الداخل
قطار الملك فاروق من الداخل

قطار الملك فاروق من الداخل
قطار الملك فاروق من الداخل

 


قطار الملك فاروق

الملك فاروق

السكة الحديد

عمرة قطار الملك فاروق

القطار الملكى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة