ظل 72 عاما فى المخازن.. قصة إعادة الحياة لقطار الملك فاروق ووضعه بمتحف المنتزه

كتب ـ سيد الخلفاوى

انتهت هيئة السكة الحديد من ترميم القطار الملكي ، قطار الملك فاروق، وإعادته إلى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي، كما قامت الهيئة بتسيير القطار إلى الإسكندرية عبر خط القاهرة / الإسكندرية للسكك الحديدية لوضعه فى متحف المنتزه بالإسكندرية.

وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن القطار.

- القطار الملكى تم تصنيعه من شركة فيات الإيطالية عام 1950.

- أطلق عليه الديزل السريع.

- يتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا.

- القطار مزود بمقاعد مريحة متنقلة.

- يمكن تحويل المقاعد إلى صالونات صغيرة.

-القطار به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق.

-يوجد مطبخ بالقطار .

-صممت أنظمة الإنارة بالقطار بواسطة أضواء الفلورسنت.

-تم وضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط.

-يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل

- تم وضعه في متحف المنتزه التاريخي.

-القطار انتظر 72 عاما تقريبا فى المخزن.