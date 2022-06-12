ظل 72 عاما فى المخازن.. قصة إعادة الحياة لقطار الملك فاروق ووضعه بمتحف المنتزه

انتهت هيئة السكة الحديد من ترميم القطار الملكي، قطار الملك فاروق، وإعادته إلى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي، كما قامت الهيئة بتسيير القطار إلى الإسكندرية عبر خط القاهرة / الإسكندرية للسكك الحديدية لوضعه فى متحف المنتزه بالإسكندرية.
وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن القطار.
- القطار الملكى تم تصنيعه من شركة فيات الإيطالية عام 1950.
- أطلق عليه الديزل السريع.
- يتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا.
- القطار مزود بمقاعد مريحة متنقلة.
- يمكن تحويل المقاعد إلى صالونات صغيرة.
-القطار به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق.
-يوجد مطبخ بالقطار .
-صممت أنظمة الإنارة بالقطار بواسطة أضواء الفلورسنت.
-تم وضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط.
-يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل
- تم وضعه في متحف المنتزه التاريخي.
-القطار انتظر 72 عاما تقريبا فى المخزن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة