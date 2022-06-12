مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء قرار عدم تجديد تسجيل منظمات حقوقية في بنجلاديش

كتبت : هند المغربي

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار بنجلاديش عدم الموافقة على تجديد تسجيل منظمة حقوقية بارزة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي بجنيف: "نحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار على الفور، كما نشعر بالقلق من أن هذا القرار سيكون له تأثير مخيف على قدرة منظمات المجتمع المدني على الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ".

ومن جانبه أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مخاوف بشأن الأعمال ضد المنظمة الحقوقية خلال العقد الماضي بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة ، وكان طلب المنظمة لتجديد تسجيلها لدى مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية معلقاً منذ عام 2014، مما أعاق بشدة قدرتها على القيام بعملها، وفي عام 2014، تم أيضاً تجميد حساب المنظمة المصرفي، ودعت المفوضية السامية إلى منح المنظمة حق الوصول إلى أموالها المصرفية بانتظار إعادة النظر في طلب التجديد.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة في بنجلاديش إلى تعزيز بيئة مواتية لقيام المجتمع المدني بعمله، وشددت على ضرورة عدم ردع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.