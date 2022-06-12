اليوم السابع
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قائد الجيش الأوكرانى: روسيا تتقدم فى لوغانسك بفضل التفوق النارى

الأحد، 12 يونيو 2022 10:31 م
قائد الجيش الأوكرانى: روسيا تتقدم فى لوغانسك بفضل التفوق النارى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد قائد الجيش الأوكرانى، أن روسيا تتقدم فى لوغانسك بفضل التفوق النارى، متابعا: "نجحنا بصد القوات الروسية فى سيفيرودونيتسك رغم شدة القصف"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الارتفاع الحاد فى أسعار المواد الغذائية حول العالم، والذى نجم عن استمرار العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تسبب فى تفاقم مخاطر المجاعة ومن ثم زيادة الضغط على منتجى الوقود منخفض الكربون المشتق من المحاصيل، ما زاد الجدل حول مفهوم "الغذاء مقابل الوقود".

 

وأضافت الصحيفة، الأحد، أن إنتاج الوقود الحيوى العالمى وصل إلى مستوى قياسى، قبل بدء العمليات الروسية، فى العديد من دول العالم، حيث خصصت الولايات المتحدة، المنتج الرئيسى للوقود الحيوى فى العالم، حوالى 36% من إجمالى إنتاج محصول الذرة لديها إلى الوقود الحيوى فى العام الماضى وحده، فى حين مثَّل وقود الديزل الحيوى 40% من إمدادات زيت فول الصويا، وبعد ذلك، ناشدت بعض شركات الأغذية واضعى السياسات بتخفيف التفويضات لمزج الوقود الحيوى فى البنزين والديزل لصالح زيادة إمدادات الحبوب والزيوت النباتية العالمية.


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