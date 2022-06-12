ضبط مستريح بسوهاج استولى على 2.5 مليون جنيه من 4 مواطنين

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير الإدارة من إلقاء القبض على مستريح جديد بسوهاج لقيامه بالنصب على 4 مواطنين يقيمون بدائرة مركز أخميم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 2.5 مليون جنيه لتوظيفها فـي مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمد ي م ا 43 سنة حاصل على دبلوم صناعي ويقيم دائرة مركز أخميم و"3" آخرين يقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من المدعو أيمن ن م ا 39 سنة صاحب ومدير مخبز للخبز البلدي المدعم ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "2.500.000 " اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر وذلك من مخبز الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.