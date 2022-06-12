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شعبة الموتوسيكلات: الطلب على الدراجات النارية مستقر والوجه البحرى الأكثر رواجا

الأحد، 12 يونيو 2022 11:00 م
شعبة الموتوسيكلات: الطلب على الدراجات النارية مستقر والوجه البحرى الأكثر رواجا إيهاب عبد العاطي رئيس شعبة الموتوسيكلات
كتب - إسلام سعيد

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قال الدكتور إيهاب عبد العاطي رئيس شعبة تجار ومستوردي الموتوسيكلات وقطع غيارها بالغرفة التجارية، إن الطلب على الدراجات النارية مستقر في مصر ولم يشهد السوق تنامي في الطلب خلال الفترة الأخيرة، بعد زيادة أسعار السيارات منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن أسعار الموتوسيكلات شهدت أيضا قفزات سعرية ملحوظة، وذلك مع موجة التضخم وكذلك ارتفاع سعر الدولار وزيادة الرسوم الجمركية، إضافة إلى إلغاء العمل بمستندات التحصيل وتطبيق الاعتمادات المستندية في الاستيراد.

وبشأن المحافظات التي يرتفع فيها الطلب على الموتوسيكل، أعلن الدكتور إيهاب عبد العاطي، أن محافظات وجه بحري هي الأكثر طلباً من محافظات قبلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصر بعمليات البيع التي تتم في هذا السوق.

وعن تصنيع الموتوسيكلات في مصر، أوضح رئيس الشعبة، أن أغلب المصانع الموجودة في مصر تقوم بعمليات تجميع وليس تصنيع بالمعني المعروف ونعتمد على الاستيراد من الخارج وعلى رأسها الصين.

 


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