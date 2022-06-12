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رئيس جامعة حلوان يتفقد امتحانات كلية الآداب ومبنى الاختبارات الإلكترونية

الأحد، 12 يونيو 2022 04:10 م
رئيس جامعة حلوان يتفقد امتحانات كلية الآداب ومبنى الاختبارات الإلكترونية رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لامتحانات كلية الآداب
كتب محمد صبحى

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أجرى الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، اليوم الأحد ، جولة تفقدية على لجان امتحانات كلية الآداب وقد رافق  اثناء الجولة  الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، كما أجرى جولة تفقدية لمتابعة امتحانات كلية الصيدلة المنعقدة بمبني الاختبارات الإلكترونية (طب 2). 
 
واطمأن الدكتور ممدوح مهدى خلال الجولة على انتظام سير العملية الامتحانية، موضحا حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، مؤكدا على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح. 
 
وفى ذات السياق شدد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، مع التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.
 
 
 
 
 
 

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