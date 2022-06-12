طلاب جامعة حلوان ينجحون في محو أمية 8512 مواطنا.. فيديو

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان وعضو اللجنة التنسيقية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، تحقيق إنجازات فى مجال تحرير المواطنين من الأمية، من خلال المشروع القومي لمحو الأمية والذي يشرف عليه الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وكان من أبرز تلك الإنجازات، وفقا لبيان للجامعة اليوم، هو أن طلاب جامعة حلوان استطاعوا تحرير 8512 مواطنا ومواطنة من الأمية وفق تقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما نفذت الجامعة عدد ضخم من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشروع القومي لمحو الأمية

ووقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل العمل بالمشروع وفق الآليات التي تحددها الجهات المختصة.

كما شارك رئيس الجامعة بالاجتماعات المختلفة للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث قام بعرض تجربة الجامعة في هذا المجال، بالإضافة إلى استضافة الجامعة بعض اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتعاون البناء مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في عقد الامتحانات الفورية للمواطنين.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل عقدت الجامعة عددا من اللقاءات التوعوية لتعريف الطلاب بالكليات المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتدريب وتأهيل طلاب الجامعة للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وتنظيم جولات توعوية بالمدرجات والقاعات الدراسية، ومطويات توعوية بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن) تحت شعار لا للأمية في الجمهورية الجديدة، كذلك تدشين وافتتاح فصول محو الأمية بنادي كفر العلو، افتتاح مقر دائم لأسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية.

هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد كبير من الندوات التوعوية بعنوان: محو الأمية مستقبل وطن ، جهود الكليات كمؤسسات تعليمية تخدم المجتمع في إنجاح مشروع محو الأمية ، معا من أجل وطن بلا أمية التي أقيمت ضمن فعاليات القافلة التنموية المتكاملة لجامعة حلوان "الطبية ، والثقافية ، والتوعوية" في اطار مباردة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة (كفر العلو بلا أمية)، ندوات : ( نحو مجتمع بلا أمية)، "معاً نستطيع القضاء على الأمية"، "معاً من أجل مستقبل أفضل بلا الأمية"، "محو الأمية واجب وطني ومسئولية مجتمعية". "محو الأمية مهمة قومية وخدمة مجتمعية".

كما قامت الجامعة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال عدد من الزيارات داخل الجامعة وخارجها بالتعاون مع المحافظات المختلفة، تنظيم حوار مجتمعي بالصف، المشاركة بالقوافل التنموية ، وتنظيم عدد كبير من الندوات التوعوية بالمناطق المختلفة، المشاركة في تنفيذ عدد كبير من الاختبارات الفورية والاستكتابات للمواطنين بعدد من المناطق بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، المشاركة في تسليم عدد كبير من شهادات محو الأمية للمواطنين الذين اجتازوا اختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار في عدد من القوافل التنموية للجامعة، وكللت هذه الانجازات بتكريم مجلس جامعة حلوان للقائمين علي المشروع.