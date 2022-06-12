رئيس إدارة الامتحانات يتفقد مركز توزيع الأسئلة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مركز توزيع الأسئلة واستقبله الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي للمنطقة، وسلامة القط مدير التعليم الإعدادي.

و تفقد " عبدالعظيم " مركز توزيع الأسئلة وتابع خط سير توزيع الأسئلة على اللجان، ووجه بالحرص على وصول الأوراق إلى اللجان في تأمين كامل، وقبل بدء اللجان بوقتٍ كافٍ، وأشاد بالجهد المبذول.

يذكر أن تفقد الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد لجان الشهادة الثانوية القسم الأدبي بمعاهد: الشهيد وليد بالعامرية، وبنين القويري، وفتيات القويري بالعجمي؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات.

وقال بيان اليوم ان الجولة تأتى للتأكد من مطابقة الامتحانات للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، ورافقهما أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، و محمد البرقي، ومنير شحاتة من قطاع المعاهد الأزهرية، و محمد سعد مسئول الأمن بالإسكندرية.